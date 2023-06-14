تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح

ويأتي مهرجان الرياض للمسرح امتدادًا لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في تشجيع الحراك المسرحي، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، إلى جانب إيجاد تظاهُرةٍ مسرحية تُعزّز من حضور المسرحيّين السعوديّين، واكتشاف المواهب وصقلها، ويستهدف المهرجان دعمَ إنتاجِ 20 عملًا مسرحيًّا في مرحلته الأولى؛ لِيتمَّ عرضُها وتقديمُها في مناطق إنتاجها، وسيجري فرزُ وترشيح عشرة عروضٍ مسرحية للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستُنظّمه "الهيئة" بالرياض.