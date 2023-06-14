تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح

تُنظّم هيئةُ المسرح والفنون الأدائية، الاثنين المقبل، مؤتمرًا صحفيًّا في الرياض؛ للإعلان عن إطلاق النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح، الذي سيتضمّن مسابقةً لاختيار العروض المسرحية المُشارِكة فيه؛ تمهيدًا لإقامتها في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بمدينة الرياض.
ويأتي مهرجان الرياض للمسرح امتدادًا لجهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في تشجيع الحراك المسرحي، ودعم الإنتاج المحلي للمسرح السعودي، إلى جانب إيجاد تظاهُرةٍ مسرحية تُعزّز من حضور المسرحيّين السعوديّين، واكتشاف المواهب وصقلها، ويستهدف المهرجان دعمَ إنتاجِ 20 عملًا مسرحيًّا في مرحلته الأولى؛ لِيتمَّ عرضُها وتقديمُها في مناطق إنتاجها، وسيجري فرزُ وترشيح عشرة عروضٍ مسرحية للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي ستُنظّمه "الهيئة" بالرياض.
وستكشف الهيئة خلال المؤتمر الصحفي عن طريقة التسجيل في مسابقة اختيار العروض المسرحية المُشارِكة في مهرجان الرياض للمسرح، ومعايير وأحكام وشروط الترشيحات، ومراحل الفرز والتقييم وتجهيز الفرق، والعروضِ التي تُجريها الفرق المُرشَّحة للمشاركة في المناطق، وصولًا إلى إعلان الفائزين.
ومن المُنتظَر أن يُقام مهرجان الرياض للمسرح في شهر ديسمبر المقبل، وسيرتكز اختيارُ العروض على مبدأ الجودة، والطرح الجادّ والخلّاق، وتطوُّر لغة العرض، وتوافر عناصر جذب الجمهور.