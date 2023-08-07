لتحسين التجربة وبزاوية 360 درجة.. المتحف الوطني يُحدِّث منصة "الجولة الافتراضية"

وتتوفّر المنصة على الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية منذ انطلاقها قبل عامين، وقد جُهِّزت بمحاكاةٍ دقيقة لممرات وأقسام المتحف، ومحتوى صوتي يتضمّن وصفًا للمقتنيات وعرضًا لمحتوى مرئيّ يتعلق بها، كما تُعدّ أولَ منصة عربية تتيح للمستخدم محتوىً تفاعليًا يُسهّل إجراء التحويل الهجائي للكتابات العربية القديمة مع اللغة العربية.