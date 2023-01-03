استعدادات لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

تستعد هيئة المسرح والفنون الأدائية لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في عدة قرى بمنطقة عسير، خلال الفترة من 20 إلى 27 يناير الجاري.
وسيستمتع السياح وزوار منطقة عسير على مدى 8 أيام، بأكثر من 32 لونًا جبليًا من المملكة ودول العالم، بمشاركة أكثر من 14 فرقة شعبية من مختلف دول العالم، و16 فرقة شعبية من مختلف مدن المملكة، لتقدّم ألوانًا شعبية متنوعة مرتبط بالبيئة الجبلية، كما سيقدّم المهرجان لزواره فكرة مرئية عن أعراس القرية، وطقوس احتفالاتها، حيث حددت الهيئة ثمانية مواقع ذات جذور تراثية غنية، لإقامة فعاليات المهرجان اليومية.
ويحتضن كل موقع من مواقع المهرجان مجموعة من الفعاليات؛ أبرزها: مسارح الفنون الأدائية، ومساحات متعددة تحتوي على متاجر متنوعة لتقديم المأكولات التقليدية، والهدايا التذكارية، والمجسمات الفنية والحرفية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للطف، إلى جانب تخصيص منصات لعزف أشهر المقطوعات الموسيقية المرتبطة بالفنون الجبلية.
ويتضمّن المهرجان مشاركة فنانين من الوطن العربي والفرقة الوطنية للموسيقى والكورال وذلك خلال حفلي الافتتاح والختام، بجانب عرض الألعاب النارية، والمسيرة الكرنفالية المستحدثة في هذه الدورة، والتي تستعرض الفنون الأدائية الجبلية والأزياء المستخدمة بها في الدول المشاركة في أجواء احتفالية متنوعة.
وسيقدم المهرجان برنامجًا ثقافيًا لزواره متضمنًا ندوات وجلسات حوارية وورش عمل تعليمية يقدمها نخبة من المتحدثين حول الفنون الأدائية الفلكلورية التي ترتبط بالجبل موسيقيًا وحركيًا، التي يهدف المهرجان من خلالها إلى رفع مستوى الوعي بالفنون الأدائية، والتعريف بتاريخها، وفنونها، وأساليبها، وكيفية أدائها، ودورها في تقارب الشعوب.