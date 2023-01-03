استعدادات لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية

وسيستمتع السياح وزوار منطقة عسير على مدى 8 أيام، بأكثر من 32 لونًا جبليًا من المملكة ودول العالم، بمشاركة أكثر من 14 فرقة شعبية من مختلف دول العالم، و16 فرقة شعبية من مختلف مدن المملكة، لتقدّم ألوانًا شعبية متنوعة مرتبط بالبيئة الجبلية، كما سيقدّم المهرجان لزواره فكرة مرئية عن أعراس القرية، وطقوس احتفالاتها، حيث حددت الهيئة ثمانية مواقع ذات جذور تراثية غنية، لإقامة فعاليات المهرجان اليومية.