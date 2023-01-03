هيئة الأفلام تُحاور المختصين والمهتمين بصناعة المهرجانات السينمائية

وأكد المشاركون أنه في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع الأفلام والتمكين للمبدعين في بيئة ملهمة وجاذبة؛ فإن الممارسة السينمائية تبقى حديثة في المملكة سواء عبر المهرجانات السينمائية أو صناعة الأفلام عمومًا، وهو ما يتيح التجريب ويحفّز لتحقيق الريادة، مع إسهامها في تنمية الثقافة وبناء الوعي.