مهرجان أفلام السعودية يكشف تفاصيل الدورة العاشرة في مؤتمر صحفي

كما يستمرّ المهرجان في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم؛ إذ يكرّم في دورته العاشرة الفنان السعودي عبدالمحسن النمر، الذي بدأ العمل الفني في عام 1981 من خلال المسلسل التلفزيوني "الشاطر حسن"، وبرنامج "سلامتك"، ومن بعدها انطلق في عمله الفني، ومن أبرز المسلسلات التي قدّمها منذ ذلك الحين: "طعم الأيام، دمعة عمر، الدنيا لحظة، مجاديف الأمل، رسائل من صدف، طاش ماطاش"، وله عدة تجارب سينمائية؛ منها: الشمس "1990"، ظلال الصمت "2006"، ثوب العرس "2016"، سكة طويلة "2022"، هجان "2023".