بمشاركة 45 فرقة محلية ودولية.. "المسرح" تنظّم مهرجان "قمم للفنون الأدائية الجبلية" بعسير

وأعد المهرجان برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا بنادي أبها الأدبي، يتضمن ندوات تفاعلية وثقافية، وورش عمل يقدّمها خبراء محليون وعالميون؛ لتعريف الزوار بتاريخ الفنون الجبلية وأزيائها، والمهن الفنية لأهالي المنطقة كالنحت، وحياكة السدو، وغيرهما؛ وذلك من خلال احتضان ثمانية مواقع تراثية ذات جذور تراثية للفعاليات اليومية؛ وهي: (بسطة القابل، وقلعة شمسان، وقرية بن عضوان التاريخية، وقصر مالك التاريخي، وقصور آل مشيط، وقصور آل أبو سراح، وقلاع أبو نقطة المتحمي، وقرية بن حمسان)؛ على أن يحتضن كل موقع مسرحًا للفنون الأدائية، ومنصات عرض للزي التقليدي للفن الأدائي الجبلي للقرية.