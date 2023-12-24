هيئة التراث تختتم أكبر مهرجان لـ "البشت الحساوي"

وضمّت أركان المهرجان مجموعة من "نوادر" البشوت، المصاغة في الأحساء، وصاغتها أيادٍ أحسائية، تجاوز أعمار بعضها الـ 100 عام، بجانب مجموعة واسعة ومتنوعة من البشوت اليدوية والآلية، ومنتجات البشوت من الحقائب اليدوية، والشالات، والسديريات، والأساور، وحامل البطاقة، وفاصل الكتاب، وغيرها من منتجات حرفية مستوحاة من البشوت الحساوي والزري باللونين الذهبي والفضي، والتعرف على طريقة صياغة البشوت اليدوية "الشتوية، والصيفية"، وإنتاج البشوت الآلية.