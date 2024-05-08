في أمسية نخبوية ثرية.. "دار جواهر التراث للنشر" تحتفي بإصدارها "اللوبي" للدكتور المطرف

هذا، فيما تطرّق اللواء الدكتور علي الرويلي في مشاركته لإلقاء المزيد من الضوء على ما تعنيه مفردة "اللوبي"، وأنها مصطلح أطلق على صنّاع التأثير في الدول لصالح دولتهم، كما أنها، وفقًا لحديثه، ارتكزت على معايير عديدة؛ منها: الجماعات البشرية للدولة لدى الدول الأخرى، وأيضًا على قوة تأثير هذه الجماعات في صناعة القرار، وصولًا لبناء المصالح المشتركة وتركيز الضوء عليها، ومرورًا بقدرة هذه الجماعات على الاستقطاب والاحتواء والتأثير على مفاصل القرار في الدولة، وكذلك: إعلام مساند قوي يخدم تحركات جماعات التأثير لصالح دولتهم.