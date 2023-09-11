"الثقافة" تنظم ورشة "رفع الوعي للاستفادة من دعم القوى العاملة في قطاع الأفلام"

نظمت وزارة الثقافة ورشة تفاعلية بعنوان "رفع الوعي للاستفادة من برامج الدعم المقدمة للقوى العاملة في قطاع الأفلام" بمدينة الرياض، وذلك بحضور مختصي الموارد البشرية في شركات دور عرض السينما.
واستهدفت الورشة رفع الوعي بشرح آليات الحصول على الدعم المالي المقدم للقوى العاملة في قطاع الأفلام ودور عرض السينما.
وانطلقت الورشة بإعطاء نبذة عن مشروع دعم القوى العاملة في قطاع الأفلام ودور عرض السينما، والذي يستهدف تعزيز الاستدامة المهنية في هذا القطاع الناشئ في سوق العمل.
وتناولت أبرز مقومات النجاح لقطاع الأفلام ودور عرض السينما من خلال الاستثمار في القوى العاملة، وتم استعراض قنوات الدعم المالي الحكومي المقدم لقطاع الأفلام، وزيادة نسبة الدعم المخصص للعاملين في دور عرض السينما من 30% إلى 50%.
وتخلل الورشة عدد من التوصيات والمقترحات لتعظيم أثر الاستفادة من قنوات الدعم الحكومي من أجل ضمان استدامة العاملين في قطاع الأفلام وتعزيز نمو القطاع الثقافي.
يذكر أن هذه الورشة تأتي لتحقيق مستهدفات استراتيجية تنمية القدرات الثقافية للاستدامة المهنية في الفنون والثقافة، والتي تمثل أحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.