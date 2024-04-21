يبدأ غداً.. "هيئة الأفلام" تعلن مشاركتها في الدورة الـ 14 لمهرجان "مالمو" للسينما العربية

يُذكر أن مهرجان "مالمو" للسينما العربية، يُمثل منصة عربية تُسهم في دعم التفاعل الثقافي وتبادل الخبرات والمعرفة، حيثُ تسعى هيئة الأفلام من خلال مشاركتها، إلى إبراز مدى حرصها على الظهور في المحافل السينمائية، وتقديم الرواية السعودية السينمائية من مصدرها، وتمكين المواهب السعودية المتميزة مع الاستمرار في دعم قدراتهم الإبداعية، والتفاعل مع المجتمع السينمائي من مختلف أنحاء العالم، مما يُعزّز إيصال رؤية ورسالة الهيئة على صعيدٍ عالمي.