جلسة حوارية في "إثراء" تستضيف رحّالة وباحثين تسلّط الضوء على توثيق ذاكرة

واسترجع العيدي خلال الجلسة، تجربته مع قمة إيفرست، منوهًا إلى أن "مكوثي 30 دقيقة على القمة لم يكن هدفًا بقدر ما هو تجربة، فحرصت خلالها على التوثيق باعتباره أداة وتأثيرًا من قبل الرحّالة، وهذا يتطلب جملة مفاهيم هادفة للمتلقّي، علمًا أن اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات وسيلة إيجابية قادرة على توثيق الهدف"، فيما شاطره الرأي الدكتور ثواب السبيعي قائلًا: "الأدوات تتغيّر والأساليب تتجدّد، وهدف الرحّالة واحد، فنحن لا نبحث عن نقوش وآثار، وإنما تشكيل جمالي"، في الوقت الذي وصف حسين دغريري وسائل التواصل الاجتماعي بأنها الأكثر تأثيرًا من منطلق أن البحث عن المفاهيم مسؤولية المختصين في أدب الرحلات.