"الفيلكاوي": إقامة الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما "حضوريًّا" بمشاركة عربية

أكد نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت، الدكتور نبيل الفيلكاوي، أن الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما الجديدة ستكون بالحضور الشخصي بعد دورتَين من العمل عن بُعد نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
وأشار الدكتور الفيلكاوي إلى أن نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت كانت قد نظّمت الدورتَين السابقتَين، وحصدت الكثير من النجاح والتفاعل، ويتم حاليًا التحضير لأعمال الدورة الثالثة التي ستنطلق يونيو المقبل بالحضور الفعلي.
وشدَّد "الفيلكاوي" على أن مهرجان الكويت للسينما الجديدة يشكِّل منصة داعمة للمبدعين السينمائيين في الكويت والعالم العربي، وأن الدورة الجديدة ستكون مفتوحة للأعمال الروائية والوثائقية، الطويلة منها والقصيرة، كما ستكون هناك مفاجآت جديدة.
وفيما يخص جوائز المهرجان ستشهد الكثير من التطور، كما سيشهد المهرجان مجموعة من الأنشطة والفعاليات الإضافية نتيجة حضور عدد متميز من الضيوف الذين يمثلون أبرز صناع السينما في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي.
وفي ختام تصريحه أهاب نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت بصناع السينما في العالم العربي لإرسال أحدث نتاجاتهم للمشاركة في عرس الكويت السينمائي المرتقب.