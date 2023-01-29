"الفيلكاوي": إقامة الدورة الثالثة لمهرجان الكويت للسينما "حضوريًّا" بمشاركة عربية

وأشار الدكتور الفيلكاوي إلى أن نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت كانت قد نظّمت الدورتَين السابقتَين، وحصدت الكثير من النجاح والتفاعل، ويتم حاليًا التحضير لأعمال الدورة الثالثة التي ستنطلق يونيو المقبل بالحضور الفعلي.