"نور الرياض 2022" ينظم 4 أنشطة ثقافية فنية

كما سيحظى المشاركون بجائزة مميزة عند إكمالهم جميع التحديات في المراكز الخمسة التي تشمل: متنزه الملك عبدالله، ومتنزه سلام، وحي السفارات، وحي جاكس، ومركز الملك عبدالله المالي؛ حيث تبدأ التحديات الساعة 8 مساءً في الأيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر الجاري.