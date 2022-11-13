"نور الرياض 2022" ينظم 4 أنشطة ثقافية فنية

ينظم احتفال "نور الرياض 2022"، ضمن فعالياته المتواصلة حتى 19 نوفمبر الجاري، أربعة أنشطة ثقافية فنية، في مواقع متعددة بأرجاء العاصمة.
وتُعقد في متنزه الملك عبدالله، خلال 17 و18 و19 نوفمبر، من الساعة 8:30 حتى 10:00 مساءً، ورشة عمل بعنوان: "تجارب في حساسية الصور: صناعة الأفلام والفيديو".
وتركّز تلك الورشة على كيفية استخدام مصادر الضوء الفريدة مثل: النار، والشعلات الضوئية، وشروق الشمس، والشرارات في ابتكار تجارب بصرية جديدة باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف تنمية الابتكار والإبداع حول تقنيات التصوير الفوتوغرافي المختلفة، وصناعة الأفلام، ومقاطع الفيديو، والطباعة.
كما تنظم تجارب إبداعية: رحلة رصد الفن، التي توفر الاستمتاع بالمراكز الرئيسة الخمسة لاحتفال نور الرياض، وتحدٍّ لإيجاد الأدلة وحل الألغاز باستخدام الكُتيّب، ومصباح الأشعة فوق البنفسجية.
ومهارات التخفي والذكاء والتي تعد تجربة مميزة للأطفال محبي الفن، أو الذين يختبرون التجارب الفنية للمرة الأولى؛ لأنها تتيح لهم التعرف على أجزاء مختلفة من العالم والفن.
كما سيحظى المشاركون بجائزة مميزة عند إكمالهم جميع التحديات في المراكز الخمسة التي تشمل: متنزه الملك عبدالله، ومتنزه سلام، وحي السفارات، وحي جاكس، ومركز الملك عبدالله المالي؛ حيث تبدأ التحديات الساعة 8 مساءً في الأيام 13 و14 و15 و16 نوفمبر الجاري.
كما تعرض تأملات فنية في وادي حنيفة، تتيح هذه التجربة لمحبي الفن إمكانية الذهاب في رحلة على طول ضفة الوادي؛ لمشاهدة الأعمال الفنية الخاصة بالفنانين، واكتساب نظرة معمقة عن المفاهيم الطبيعية.
وبعد الانتهاء من الجولة، يقدم عرض خاص، تحت الجسر بعنوان "تأمل الذات"، الساعة 8 مساءً يوم 16 نوفمبر.