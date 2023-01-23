"التراث" تُنهي توثيق وتصنيف التصاميم الزخرفية والحرف اليدوية في عسير

ويهدف المشروع إلى الاستفادة من الزخارف التراثية الموجودة في منتجات الحرف اليدوية في منطقة عسير، في تطوير تصاميم زخرفية ابتكارية إبداعية، واستثمارها في منتجات حرفية يدوية عصرية، إضافة إلى تعزيز فرص التنمية المجتمعية الفكرية، والإبداعية المحلية المستدامة للمهندسين، والمصممين والحرفيين وهواة ومحترفي الفنون الزخرفية من الشباب.