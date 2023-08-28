"الثقافة" تنظم النسخة الأولى من مهرجان "لحن المملكة".. أواخر سبتمبر المقبل

وسيشهد مهرجان "لحن المملكة" تنظيم أمسياتٍ غنائية في كل ليلة، تبدأ بتسلسلٍ تعريفي بالمُلحن وحياته الشخصية "نشأته، حياته، معلومات عامة عنه"، بحيث سيُغني في الليلة الأولى الفنان محمد عبده مجموعة من الأغاني التي لحنها عمر كدرس وأخرى للدكتور عبدالرب إدريس، وفي الليلة الثانية سيتغنى الفنان عبدالمجيد عبدالله بأغاني بارزة للملحنين فوزي محسون وصالح الشهري، وأما الليلة الثالثة فسيقدم فيها الفنان عبادي الجوهر مجموعةً من الأغاني التي لحنها طلال باغر، وستتغنى الفنانة داليا مبارك بأغانٍ من ألحان طارق عبدالحكيم، والفنان طلال سلامة بأغاني لحنها محمد شفيق.