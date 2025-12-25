وزارة الثقافة تُطلق النسخة الثالثة من مهرجان "بين ثقافتين" بضيافة الصين

ويستهدف المهرجان العائلاتِ والأفراد، والسياح والزوار الأجانب، والوفود الرسمية، والمهنيين في القطاعات الثقافية، من خلال برنامج متنوع يشمل معرضًا فنيًا، وتجربة "الشارع الصيني" التي تجمع بين الثقافتين عبر الحِرف اليدوية، إلى جانب العروض الأدائية والموسيقية، وغيرها من الفعاليات التي تعكس القيم المشتركة في التراث والهوية، وتسهم في تعزيز التقارب الإنساني عبر الثقافة بوصفها لغةً عالمية.