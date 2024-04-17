في رابع مشاركة سعودية ببينالي البندقية للفنون.. "نطقت الرمال فتحرك الصوت"

ولإعداد هذا العمل المخصص للجناح، نظمت الفنانة سلسلة من ورش العمل في أنحاء المملكة، في الخُبر وجدة والرياض، والتي أقامت قنوات التواصل مع أكثر من ألف امرأة وفتاة سعودية، وشكّلت منبرًا لإيصال أصواتهن فرديًا وجماعيًا تجاه الصورة التي تروّجها وسائل الإعلام المحلية والعالمية عن المرأة السعودية، ويتناغم هذا التعبير هنا مع عزيف الرمال الذي تصدره الكثبان في صحراء الربع الخالي عندما تتحرك فيقع الرمل بعضه على بعض، وقد سجّلت "الضويان" هدير الأرض هذا لتسخيره في إحداث عملية استبدال في عملها، حيث صارت الرمال العزّافة بمثابة الاستعارة التي ترمز إلى حبيبات الرمل الفردية الصغيرة التي تتفاعل وتندمج مع بعضها البعض لتشكّل هديرًا جماعيًا.