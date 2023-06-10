غدًا وتحت عنوان "دروب الروح".. وزارة الثقافة تطلق معرض رحلة الكتابة والخط

تطلق وزارة الثقافة يوم غدٍ الأحد النسخة الثانية من معرض "رحلة الكتابة والخط" تحت عنوان "دروب الروح"، والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 2 سبتمبر المقبل.
ويشارك في المعرض 34 خطاطًا من 11 دولة من بينهم 12 خطاطًا سعوديًا، إضافة إلى 19 فنانًا ومصممًا معاصرًا من 12 دولة من بينهم أربعة فنانين سعوديين معاصرين.
ويضم مجموعة من الأعمال الفنية الإسلامية، ومخطوطات نادرة من مقتنيات وزارة الثقافة، وغيرها من الأعمال المعارة من متحف معهد العالم العربي في باريس، والمعهد الوطني للتراث في تونس، إضافة إلى مقتنيات خاصة، وينقسم المعرض إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي، النور، الحرف، المساحة، والشعر.