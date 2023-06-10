غدًا وتحت عنوان "دروب الروح".. وزارة الثقافة تطلق معرض رحلة الكتابة والخط

ويضم مجموعة من الأعمال الفنية الإسلامية، ومخطوطات نادرة من مقتنيات وزارة الثقافة، وغيرها من الأعمال المعارة من متحف معهد العالم العربي في باريس، والمعهد الوطني للتراث في تونس، إضافة إلى مقتنيات خاصة، وينقسم المعرض إلى أربعة أقسام رئيسة، وهي، النور، الحرف، المساحة، والشعر.