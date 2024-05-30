"ميديولوجيا الصحافة السعودية".. كتاب جديد يكشف خفايا المهنة ويحلل مسيرتها بالمملكة

وفي بداية الكتاب يوضح الكاتب أنه "لمن أحبوا الصحافة من قراء ومنشغلين، ولمن اقتربوا من لذة أجوائها وسخونتها كذلك، وللمقبلين على ميدانها بشغف وطموح دون النظر للصعوبات التي مرت وستمر بها، وبالتأكيد سيعيشون ذات الوهج والسعادة ويعبرون على الوجه الطبيعي الآخر من الانكسار والخيبات والتفكير الطويل، هي مرحلة عشتها بما ضمت من الدروس والحقائق والمواقف، ليست جميلة كما يتوقع البعض، وليست أيضاً بذاك الهزال والترهل، مرحلة لها لبوسها ومعطياتها من التغير والتحول والتطور".