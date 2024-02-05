برعاية "الفيصل".. ملتقى قراءة النص الـ20 يتهيأ للانطلاق بجدة محمّلًا بـ5 جلسات إبداعية

وأشار رئيس مجلس إدارة "أدبي جدة" الدكتور عبدالله السلمي، إلى أن النادي حريص على تنفيذ ملتقى النص؛ لما له من أهمية وحضور في تضاريس الحركة الأدبية والنقدية؛ مشيرًا إلى أنه في كل عام يتم اختيار عنوان للملتقى ينبثق من أهمية المرحلة وما يتطلبه واقع الحركة الأدبية والنقدية؛ لافتًا إلى أن الدعوات وُجهت للجامعات والأندية الأدبية واللجان الثقافية بالمناطق؛ للمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة؛ حيث وجّه النادي الدعوة لأكثر من 150 مثقفًا وأديبًّا.