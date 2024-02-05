برعاية "الفيصل".. ملتقى قراءة النص الـ20 يتهيأ للانطلاق بجدة محمّلًا بـ5 جلسات إبداعية

برعاية الأمير خالد الفيصل؛ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، تنطلق مساء غد الثلاثاء فعاليات الدورة الـ(20) لـ"ملتقى قراءة النص"، الذي ينظمه النادي الأدبي الثقافي بجدة، بالتعاون مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تحت عنوان "الخطاب الأدبي والنقدي في نادي جدة الأدبي- قراءات ومراجعات في منجز المرحلة"، والذي يستمر لمدة (3) أيام؛ حيث يكون الأديب الدكتور عبدالله المعطاني الشخصية المكرمة في هذه الدورة.
وأشار رئيس مجلس إدارة "أدبي جدة" الدكتور عبدالله السلمي، إلى أن النادي حريص على تنفيذ ملتقى النص؛ لما له من أهمية وحضور في تضاريس الحركة الأدبية والنقدية؛ مشيرًا إلى أنه في كل عام يتم اختيار عنوان للملتقى ينبثق من أهمية المرحلة وما يتطلبه واقع الحركة الأدبية والنقدية؛ لافتًا إلى أن الدعوات وُجهت للجامعات والأندية الأدبية واللجان الثقافية بالمناطق؛ للمشاركة في فعاليات هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة؛ حيث وجّه النادي الدعوة لأكثر من 150 مثقفًا وأديبًّا.
وأوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور عبدالرحمن بن رجاالله السلمي، أن برنامج الملتقى سيشهد (5) جلسات يسبقها حفل الافتتاح عند الساعة الثامنة من مساء غد الثلاثاء، يتبع ذلك إقامة ندوة عن الشخصية المكرمة، الأستاذ الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، يتحدث فيها الدكتور عبدالمحسن القحطاني، والدكتور مرزوق بن تنباك، والدكتورة رانيا محمد شريف العرضاوي، وحسين محمد بافقيه، ويديرها الدكتور نايف بن رشدان.
وكشف "السلمي" عن جدول الجلسات والأوراق المقدمة والمشاركين؛ مشيرًا أن أولى جلسات الملتقى ستنطلق عند الساعة 9:30 صباح الأربعاء المقبل، وستشهد تقديم (5) أوراق؛ حيث يقدم الدكتور محمد ربيع، ورقة بعنوان "دورية جذور من تحقيق التراث إلى نقد التراث"، ويقدم الدكتور حمد الدخيل ورقة بعنوان "ملامح من النشاط الأدبي والثقافي لنادي جدة الأدبي"، وورقة للدكتور عبدالله ثقفان عنوانها "وقد حمدت السري"، ثم الدكتور عبدالله الحيدري الذي يبحث "افتتاحيات مجلة علامات في النقد الأدبي (2003- 2008): عرض وتحليل"، والدكتور صلوح السريحي بورقة تتناول "ملتقى قراءة النص المنهجية والأسس والمفاهيم"، وسيدير الجلسة الدكتور يوسف العارف.
وأضاف: أما الجلسة الثانية، والتي سيديرها محمد آل صبيح؛ فتأتي تحت عنوان "أدبي جدة.. شهادات ومشاهدات"، عند الساعة 11:30 من صباح الأربعاء، وتشهد مشاركة محمد علي قدس، والدكتور عبدالعزيز السبيل، وعبده خال، والدكتورة لمياء باعشن، والدكتورة أميرة كشغري.
وتابع: فيما ستنطلق ثالث الجلسات عند الساعة 4:30 مساء الأربعاء، بإدارة الدكتور ياسر مرزوق، وفيها يشارك الدكتور عبدالمحسن القحطاني بورقة تتناول "مجلات نادي جدة العلمية- قراءة في المنجز"، وإبراهيم مضواح بورقة عنوانها "نادي جدة الأدبي في أيام عبدالفتاح أبو مدين"، وسهم الدعجاني ببحث يتناول "جهود نادي جدة الأدبي الثقافي في تكريم المثقفين"، والدكتورة فايزة الحربي بورقة عنوانها "ملتقى جماعة حوار وجدلية الخطاب النقدي بين المنهج والنص في رواية المرأة السعودية"، والدكتورة خالدة الجميحي ببحث حول "آفاق التلقي لملتقى قراءة النص في الصحف السعودية- مقاربة نقدية في الاستجابة القرائية"، والدكتور خالد أبو حكمة بورقة تتناول "جذور والدراسات اللغوية: تحليل ونقد".
وأردف: الجلسة الرابعة، وموعدها الساعة 9:30 صباح الخميس، ويديرها عبدالعزيز الشريف؛ ستشهد مشاركة الدكتور محمد الشريف باحثًا حول "مدارات تناول الخطاب الرحلي في مجلة جذور"، والدكتور ظافر العمري بورقة عن "قراءة الشعر في إصدارات نادي جدة"، والدكتور أديم الأنصاري ببحث عنوانه "المقالات المترجمة في مجلتي علامات في النقد، ونوافذ"، والدكتور سلطان العيسي بورقة تتناول "تجربة "منتدى رواق السرد" في الأمسيات الإبداعية (قراءة فنية)"، والدكتور أحمد الهلالي بورقة تتناول "نافذة التبادل الثقافي في نصف قرن".
واستكمل: خامس الجلسات تنطلق عند الساعة 11:30 صباح الخميس 8 فبراير، بإدارة الدكتور زاهد القرشي، وتشهد مشاركة: الدكتور سعود الصاعدي بورقة عنوانها "وحدة النسق في دوريات نادي جدة- قراءة في دلالة العنوان وأفق الرؤية"، ويشارك الدكتور فهد الشريف بورقة تتناول "خطاب التنوير لدى جماعة حوار"، ثم الدكتور عادل خميس بورقة عنوانها "علامات وصناعة الناقد: اعترافات شخصية"، والدكتور أمل القثامي ببحث يرصد "الهوية العلاماتية للشعر- مقاربة لمجلة عبقر"، والدكتور سامي الثقفي متناولًا "المكون الثقافي في إصدارات نادي جدة الأدبي".
واختتم "السلمي" بالإشارة إلى أن الملتقى سيشهد تقديم التوصيات الختامية عند الساعة 1:30 بعد ظهر يوم الخميس.
يشار إلى أن اللجنة العلمية للملتقى تتألف من الدكتور عبدالرحمن رجا الله السلمي رئيسًا، وعضوية كل من: الدكتور سعود حامد الصاعدي، والدكتور عبدالله الحامد، والدكتور فهد الشريف، والدكتورة فاطمة الياس، والدكتورة كوثر قاضي، وعبدالرحمن عقيل.