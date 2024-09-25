في إطار تنمية القطاع واستدامته.. الصندوق الثقافي يشارك في معرض الرياض للكتاب

يشار إلى أن معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام يشهد للمرة الأولى "منطقة الأعمال"، التي توفر منصة لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع الأدب والترجمة والنشر، وتنطلق بنسخة العام الحالي من المعرض بمشاركة أكثر من 2000 دار ووكالة نشر من المملكة، وأكثر من 30 دولة حول العالم، موزعة على 800 جناح، كما يشهد المعرض 200 فعالية؛ مما يجعله من الأحداث الثقافية الأبرز في المنطقة، والذي يسعى الصندوق الثقافي من خلاله إلى خلق بيئة تواصلية فعالة مع المهتمين، ورواد الأعمال، والمنشآت، والتعريف بالتمويل الثقافي.