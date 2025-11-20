مهرجان الدرعية للرواية.. منصة تعيد تشكيل علاقة الزوار بالسرد

منذ انطلاق فعاليات مهرجان الدرعية للرواية في 16 نوفمبر الجاري، بدا حيّ البجيري كمركز للعلم والمعرفة، يلتقي فيه الأدب بالتاريخ، ويمتزج فيه السرد مع المكان، الحيّ الذي احتضن العلماء والشعراء وجد في هذا المهرجان امتدادًا طبيعيًا لروحه المعرفية، حيث تحولت أروقته إلى منصات تستقبل القراء، وتستضيف الكتّاب، وتعيد تشكيل علاقة الزوار بالسرد.