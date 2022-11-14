"الأدب المقارن" تدشن 3 مشاريع بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة

أطلقت الجمعية السعودية للأدب المقارن بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، ثلاثة مشاريع تشمل مشروع سياق، ومشروع مسار، ومشروع ناقد؛ لإثراء الحركة النقدية الأدبية، وتمكين المواهب من إبراز إبداعاتها.
ويتمثل مشروع "سياق" في نشرة إلكترونية بريدية تُعنى بالنتاج النقدي، والمراجعات الأدبية، ومتابعة الإصدارات الحديثة، ومختلف الأنشطة الثقافية؛ حيث تضم حوارًا مصورًا مع شخصية ثقافية بارزة، إضافة إلى سلسلة "مصطلح" التي تتناول في كل عدد مصطلحًا نقديًّا بالتعريف بأسلوب يجمع بين المحتوى المتخصص، واللغة الميسرة.
وتتضمن النشرة أبوابًا ثابتة، كالمقال، وترجمة مقالة في النقد، ومراجعة للكتب والآداب العالمية وغيرها.
وانطلق المشروع الثاني "مسار" بالتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، وهو البرنامج الثقافي الذي يضم حزمة من الفعاليات المنوعة، كالندوات والمحاضرات، والورش التدريبية.
ودشنت فعاليات هذا المشروع بورشة "نقد النقد الأدبي"، كما يتضمن المشروع المزيد من الفعاليات الشهرية التي يعلن عنها دوريًّا في حساب الجمعية على تويتر.
ويحظى المشروع الثالث "ناقد" بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهو برنامج تدريبي مكثف موجه إلى المختصين وغيرهم من المهتمين بالنقد الأدبي، ويمتد لـ8 أسابيع بمعدل 48 ساعة تدريبية.
يُذكر أن الجمعية تسعى إلى أن تكون هناك مخرجات ملموسة لهذا البرنامج، كنشر الأبحاث المميزة للمتدربين، ومنحهم شهادات مهنية في النقد؛ حيث تهدف المشاريع الثلاثة إلى دعم الحركة الثقافية والأدبية في المملكة، وتشجيع الحراك النقدي الرصين، وتحفيز بروز جيل جديد من النقاد الشباب، إضافة إلى توثيق حضور النقاد المبدعين، وتعزيز حضور الأدب والنقد في حياة الأفراد؛ بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج الأدبي السعودي والحركة الثقافية المحلية.