"الأدب المقارن" تدشن 3 مشاريع بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة

ويتمثل مشروع "سياق" في نشرة إلكترونية بريدية تُعنى بالنتاج النقدي، والمراجعات الأدبية، ومتابعة الإصدارات الحديثة، ومختلف الأنشطة الثقافية؛ حيث تضم حوارًا مصورًا مع شخصية ثقافية بارزة، إضافة إلى سلسلة "مصطلح" التي تتناول في كل عدد مصطلحًا نقديًّا بالتعريف بأسلوب يجمع بين المحتوى المتخصص، واللغة الميسرة.