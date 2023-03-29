"الإيسيسكو" تحتفل باليوم العالمي للشعر بقصائد في مدح الرسول الكريم

وأعلن المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك بهذه المناسبة، إنشاء "ملتقى الشعر في العالم الإسلامي"؛ ليكون مناسبة يتم الاحتفال بها كل عام في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي؛ في إطار الاهتمام بقضايا الشعر ودعم الشعراء، ويجعل من يوم الشعر العالمي موسمًا سنويًّا للقصائد النابهة.