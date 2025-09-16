"الثقافية" تبدأ في عرض برنامج "الشقر" اعتباراً من الأربعاء

ويتضمن برنامج (الشقر) الذي تم العمل عليه وفق اعلى المعايير الفنيه في الإنتاج التلفزيوني التعريف بشعر العرضة الجنوبية وجمالياته، بمشاركة نجوم شعراء العرضة، حيث بث يعد فن "الشقر" أو ما يعرف في البلاغة بالجناس؛ موروثاً شعرياً تناقله الأجيال، وهو الفن الذي تقوم عليه العرضة الجنوبية عن طريق مجموعة من الشعراء يدخلون في منافسة في الميدان ما بين البدع والرد.