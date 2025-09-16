"الثقافية" تبدأ في عرض برنامج "الشقر" اعتباراً من الأربعاء

تبدأ قناة الثقافية الأربعاء ١٧ سبتمبر عرض برنامج "الشقر" الساعة التاسعة مساء.
ويتضمن برنامج (الشقر) الذي تم العمل عليه وفق اعلى المعايير الفنيه في الإنتاج التلفزيوني التعريف بشعر العرضة الجنوبية وجمالياته، بمشاركة نجوم شعراء العرضة، حيث بث يعد فن "الشقر" أو ما يعرف في البلاغة بالجناس؛ موروثاً شعرياً تناقله الأجيال، وهو الفن الذي تقوم عليه العرضة الجنوبية عن طريق مجموعة من الشعراء يدخلون في منافسة في الميدان ما بين البدع والرد.
يذكر ان برنامج الشقر سيكون نقطة تحول في شكل ومضمون الإنتاج البرامجي للموروث الثقافي بشكل عام والشعر بشكل خاص.