"نادي مكة الأدبي" يُعلن عن إقامة "مهرجان ذي المجاز الشعري الثاني".. والمشاركة لشعراء وشاعرات المنطقة فقط

وأشار بأنه يحق للراغبين المشاركة بقصيدة واحدة على أن تكون باللغة العربية الفصحى، ولا تزيد القصيدة العمودية عن عشرين بيتاً، وقصيدة التفعيلة عن عشرين سطراً، مبيناً أنه سيتمُ تحكيم النصوص، وفق معايير لجنة التحكيم، ويتم إشعار المتقدم بقبول مشاركته أو الاعتذار عن ذلك، فيما سيكون آخر موعد لقبول المشاركات:1446/5/23.