"نادي مكة الأدبي" يُعلن عن إقامة "مهرجان ذي المجاز الشعري الثاني".. والمشاركة لشعراء وشاعرات المنطقة فقط

أعلن نادي مكة الثقافي الأدبي عن تنظيم وإقامة "مهرجان ذي المجاز الشعري الثاني" ويستمر لمدة يومين.
وحول المهرجان تحدث رئيس مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي المشرف العام على المهرجان الدكتور حامد بن صالح الربيعي بقوله: "بعد النجاح الذي حققه "مهرجان ذي المجاز الشعري الأول" نشرف بتنظيمه في دورته الثانية"، مؤكداً أن المشاركة في المهرجان سوف تقتصر على شعراء وشاعرات منطقة مكة المكرمة.
وأشار بأنه يحق للراغبين المشاركة بقصيدة واحدة على أن تكون باللغة العربية الفصحى، ولا تزيد القصيدة العمودية عن عشرين بيتاً، وقصيدة التفعيلة عن عشرين سطراً، مبيناً أنه سيتمُ تحكيم النصوص، وفق معايير لجنة التحكيم، ويتم إشعار المتقدم بقبول مشاركته أو الاعتذار عن ذلك، فيما سيكون آخر موعد لقبول المشاركات:1446/5/23.
وأشاد الربيعي بمبادرة الدكتور باشراحيل الذي أعلن خلال تدشين المهرجان الأول بدعمة للمهرجان بمبلغ 200،000 ألف ريال حيث قال: "دعم الدكتور باشراحيل للمهرجان ليس بالغريب عليه، كونه الأديب المكي الذي تجاوز المحلية والإقليمية، ووصل للعالمية بإنتاجه الشعري المتميّز بخاصة والأدبي بعامة، وهو المتصدر في الحراك الأدبي في العاصمة المقدسة".
وكان رجل الأعمال الدكتور عبدالله بن محمد باشراحيل قد أعلن عن دعمه لمهرجان "ذي المجاز الشعري" بهذا المبلغ، خلال حفل تدشين "مهرجان ذي المجاز الشعري" في نسخته الأولى، حيث كان لهذه البادرة الأثر الأكبر في نفوس منسوبي النادي والساحة الثقافية بشكل عام.