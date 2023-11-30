مدير التطوير بـ"الثقافة": برنامج "جيل الأدب" يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة لهذا السبب

وسجل في البرنامج أكثر من 150 طالباً وطالبةً من مختلف مناطق المملكة، حيث سينفذ البرنامج لمدة تسعة أسابيع في ثلاث مدن رئيسة؛ حضورياً في كل من الرياض وجدة والظهران، كما ينفذ بنمط التعليم -عن بعد- لإتاحة الفرصة لجميع الطلبة في مناطق المملكة المختلفة.