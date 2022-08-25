محافظ الطائف يرعى برنامج ملتقى الأدباء غدًا

تُطلق أكاديمية الشعر العربي، وهيئة الأدب والنشر والترجمة، مساء غد الجمعة، برنامج ملتقى الأدباء، برعاية وحضور محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار آل سعود.
يشارك في البرنامج عدد من الأدباء والنقاد والمتخصصين؛ لإثراء الأدب في محافظة الطائف عاصمة الشعر العربي لعام 2022م، بسلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية والنقدية، التي تشتمل على عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالأدب والشعر السعودي خاصة.
ويتضمن برنامج "ملتقى الأدباء" في افتتاحيته تعريفًا به وأهدافه يفتتحها مدير أكاديمية الشعر العربي الدكتور منصور الحارثي، بكلمة عن اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي 2022م، يردفها مجموعة من الجلسات الحوارية، تستمر على مدى يومين.
وقال المتحدث الرسمي للطائف عاصمة للشعر 2022م: إن برنامج ملتقى الأدباء الذي تقوم عليه أكاديمية الشعر العربي وهيئة الأدب والنشر والترجمة، يتجدد لإثراء الأدب ويجمع بين الأدباء والنقاد في عاصمة الشعر العربي.
وأضاف: يمثل هذا الحدث منصة تفاعلية يلتقي فيها المثقفون والأدباء والنقاد من مختلف مناطق المملكة، تحت سقف واحد.
ونوه إلى دور الطائف الأدبي بشكل خاص والثقافي بشكل عام من خلال اهتمامها في مواسمها الثقافية بالأدب السعودي وقضاياه بامتياز، قائلاً إن عبق أرضها حاضنة وولادة للشعراء والأدباء، مثمنًا في الوقت نفسه رعاية المحافظ لهذا الملتقى وحضوره الذي يمثل الاهتمام بالأدب والأدباء.
ويأتي اختيار محافظة الطائف حاضنة لهذا الملتقى في هذا العام، من رؤية وزارة الثقافة الثاقبة وحركتها الفاعلة التي ترفد دائمًا جميع مناطق ومحافظات المملكة، بما يدعم الثقافة السعودية في جميع أرجائه، خصوصًا أن الطائف قد حظيت هذا العام باختيار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل لمحافظة الطائف عاصمة لـ الشعر العربي 2022م.