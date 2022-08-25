محافظ الطائف يرعى برنامج ملتقى الأدباء غدًا

ويأتي اختيار محافظة الطائف حاضنة لهذا الملتقى في هذا العام، من رؤية وزارة الثقافة الثاقبة وحركتها الفاعلة التي ترفد دائمًا جميع مناطق ومحافظات المملكة، بما يدعم الثقافة السعودية في جميع أرجائه، خصوصًا أن الطائف قد حظيت هذا العام باختيار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل لمحافظة الطائف عاصمة لـ الشعر العربي 2022م.