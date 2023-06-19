"هيئة الأدب" تنظم ورشة افتراضية حول "برنامج النشر الرقمي"

وتخلل الورشة مشاركة من هيئة المكتبات؛ للكشف عن مبادرة "المكتبة الرقمية" وهي عبارة عن مجموعة واسعة من المحتويات المعرفية، تسعى إلى تفعيل الخدمات الرقمية - المقدّمة من المكتبات في المملكة - عن طريق منصة إلكترونية موحدة بخدمات تقنية، تتكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية من حيث المحتوى والخدمات.