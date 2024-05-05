توثق موسم "الجاكرندا".. 60 طالبًا وطالبة ينتجون 100عمل فني بأبها
أنتج أكثر من 60 طالبًا وطالبة بتعليم عسير، نحو 100 عمل فني توثق موسم "الجاكرندا" في شارع الفن بأبها.
جاء ذلك تزامنًا مع إطلاق "هوية عسير السياحية" التي أناب أمير المنطقة تركي بن طلال "كرام الأرومة" بإطلاقها مؤخرًا.
ونظمت الفعالية بمشاركة فاعلة من فئات المجتمعين التعليمي والمحلي، وبحضور قيادات التعليم في المنطقة.
وقال مدير عام التعليم في المنطقة فهد عقالا: إن الفعالية انطلقت صباح اليوم، تحت شعار: "ذائقة سمت، وأنامل أبدعت، ولوحات تشكلت".
وتأتي في إطار المبادرات والمشاركات المجتمعية التي ينفذها تعليم عسير، والتي تعنى بالذائقة الجمالية، والتفاعل المجتمعي بين مؤسسات التعليم والمكان والإنسان في المنطقة.
وأشار إلى أنها تهدف إلى توثيق أعمال الطلاب والطالبات الفنية من خلال تعريفهم بهوية عسير السياحية "عسير تهوّل" من خلال المشاركة بأعمال فنية وإبداعية في موسم "أزهار الجاكرندا".