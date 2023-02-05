ورشة عمل.. "الأفلام" تناقش اتجاهات الأفلام المستقلة وصناعة السينما السعودية

واستعرضت الجلسة الثانية "السينما المستقلة في السعودية، وأهم التحديات التي تواجهها وسُبل معالجتها"، ونماذج محلية ناجحة في صناعة السينما المستقلة، وتطرقت إلى الواقع الذي يعيشه القطاع في المملكة، وكشفت أن أول من أدخل دور العرض السينمائية إلى المملكة هم الموظفون الأجانب في شركة أرامكو السعودية، فيما بدأت عروض الأفلام العشوائية في الأحواش والبيوت الشهيرة تنتشر في الأربعينيات والخمسينيات، خاصة في الرياض وجدة والدمام والطائف وأبها، بينما بدأت الأندية الرياضية تعرض الأفلام في فترة نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.