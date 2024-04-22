مشاركون في أوبرا "زرقاء اليمامة" لـ"سبق": ستكون نقطة فاصلة للفن السعودي

ويضم العمل الأوبرالي السعودي الأول والأضخم عربيًا، والذي يتواصل حتى 4 مايو المقبل، مواهب من الأسماء البارزة في المشهد الموسيقي السعودي، ومن أبرزهم مؤلف النص صالح زمانان، ومشاركة عدد من الفنانين السعوديين في العرض.