"التويجري" لـ"سبق": 7 كتب مترجمة وصلت للمرحلة النهائية لجائزة جستن للتميز

وبيّن أن الجائزة مرت بثلاث مراحل، بداية من عرضها على محكّمين متخصصين، ومحكّمين بشكل عام، ثم عرضها على اللجنة العلمية، وبعد ذلك اللجنة الإشرافية، وتم عرض هذه الأعمال على 24 محكّمًا في فترات مختلفة وتدرجات علمية أصيلة، ثم بعد ذلك عُرضت على اللجنة العلمية التي ناقشت التقارير، واعتمدتها، ثم رفعتها إلى اللجنة الإشرافية التي اعتمدت النتائج.