"هيئة التراث" تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة الأحد المقبل

أعلنت هيئة التراث عن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، في مدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل، وموقع زبالا الأثري بمنطقة الحدود الشمالية.