"هيئة التراث" تعلن عن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة الأحد المقبل

أعلنت هيئة التراث عن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة، خلال الفترة من 25 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل، في مدينة فيد التاريخية بمنطقة حائل، وموقع زبالا الأثري بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت الهيئة أن إطلاق النسخة الثانية من فعاليات درب زبيدة يأتي للاحتفاء بتراث درب زبيدة الممتد من الكوفة إلى مكة المكرمة، والذي يُعد جزءًا من الموروث الثقافي للمملكة.
وتتضمن فعاليات درب زبيدة على خطى النجوم، وسوق الحرفيين، والفعاليات الاستعراضية، وجادة درب زبيدة، ومعرض درب زبيدة، وحكايا درب زبيدة.
كما تتضمن الفعاليات جدارية درب زبيدة، ومنطقة الجلوس، والتراث غير المادي، ومنطقة الضيافة، ومنطقة الطفل.