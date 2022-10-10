"الثقافة" تعتزم إطلاق "فناء الأول" في حي السفارات بالرياض

كشفت وزارة الثقافة، اليوم، عزمها على إطلاق مركز "فناء الأول" في الحي الدبلوماسي بالرياض، وهو مركز ثقافي متكامل مخصص لاحتضان المفكرين والمبدعين وأصحاب المواهب الإبداعية المتعددة، عبر المساحات المتنوعة التي يوفرها للمعارض الفنية وورش العمل والملتقيات الثقافية، فضلاً عن الفضاء الثقافي والمعرفي الذي سيُتيحه المركز لزواره من مختلف الشرائح.