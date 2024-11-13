"التراث" تُعلن تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار

ودعت الهيئة، المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن أي اكتشافاتٍ أثرية جديدة، أو ممارسات غير قانونية تؤثر في المواقع الأثرية، وذلك من خلال التواصل عبر حساباتها الرسمية في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أو عن طريق منصة بلاغ، أو من خلال زيارة أحد مكاتبها وفروعها في مناطق المملكة، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحّدة "911".