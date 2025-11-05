"الأدب والنشر" تدشّن جناح المملكة في معرض الشارقة للكتاب 2025

وتقود الهيئة هذه المشاركة الثقافية بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية، منها: وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جامعة الملك عبدالعزيز، مكتبة الملك فهد الوطنية، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، جامعة حفر الباطن، المختبر السعودي للنقد، المرصد العربي للترجمة، وجمعية النشر.