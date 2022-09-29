كتب ومخطوطات نادرة من تاريخ الشرق الأوسط خلال معرض الرياض للكتاب

وقال رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز للشرق الأوسط والهند للنشر إدوارد جيبز: في وقت سابق من هذا العام قدمت "سوذبيز" أول منتدى للفنون الرقمية، ومعرض الرموز غير القابلة للاستبدال NFT في السعودية، بالشراكة مع وزارة الثقافة، وذلك في معرض بينالي الدرعية الافتتاحي للفن المعاصر، ولقد سعدنا بالاستجابة لهذا البرنامج الثقافي المبتكر، وشجعنا بشكل كبير حيوية المشهد الفني في المملكة.