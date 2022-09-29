كتب ومخطوطات نادرة من تاريخ الشرق الأوسط خلال معرض الرياض للكتاب

تُعرض مجموعة خاصة ومختارة من الكتب والمخطوطات والصور الفوتوغرافية والمجسمات النادرة، لأول مرة من تاريخ الشرق الأوسط، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م في واجهة الرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة دار سوذبيز للشرق الأوسط والهند للنشر إدوارد جيبز: في وقت سابق من هذا العام قدمت "سوذبيز" أول منتدى للفنون الرقمية، ومعرض الرموز غير القابلة للاستبدال NFT في السعودية، بالشراكة مع وزارة الثقافة، وذلك في معرض بينالي الدرعية الافتتاحي للفن المعاصر، ولقد سعدنا بالاستجابة لهذا البرنامج الثقافي المبتكر، وشجعنا بشكل كبير حيوية المشهد الفني في المملكة.
من جانبه، ذكر العضو المنتدب لسوذبيز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دانيال أسمر، أن المملكة دولةً غنيةً بالتراث، ورعاية التقاليد المتنوعة مع مواصلتها تطوير القطاع الثقافي، والذي يعتبر عنصراً أساسياً في رؤية السعودية 2030.
وأشار إلى أن الدار تعرض من بين تلك المعالم البارزة قطعة فنية يعود تاريخها إلى عام 1840، وقد تم إنشاؤها بواسطة جورج وجون كاري يبلغ قطرها الفيكتورية 36 بوصة، وتُظهر المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وميناء الحجاج في جدة.
وسيتم عرض ألبوم نادر من الصور الفوتوغرافية التي تصور الملكة إليزابيث الثانية ودوق إدنبرة في زيارتهما الملكية إلى السعودية عام 1979، و39 صورةً للملكة واستقبالها الرسمي من قبل جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود وحضورها لفعاليات تشمل سباق الهجن في الصحراء، إضافة إلى عرض خريطة كبيرة ومفصلة تصور جيولوجيا شبه الجزيرة العربية ويعود تاريخها إلى عام 1963م.