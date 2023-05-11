الصندوق الثقافي يستعرض الفرص التمويلية خلال مهرجان أفلام السعودية

شارك الصندوق الثقافي في "مهرجان أفلام السعودية"، بصفته راعياً لفعاليات الدورة التاسعة الحالية التي نظمتها "جمعية السينما السعودية"، بالشراكة مع مركز الملـك عبـدالعزيـز الثقـافي العـالمي "إثـراء"، وبدعم من هيئـة الأفلام، وذلك بمدينة الظهران في الفتــرة من 4 – إلى 11 مــايو الحالي 2023م.
وشاركت مدير تطوير الأعمال في الصندوق الثقافي فاطمة البابطين في جلسة حوارية بعنوان "تمويل قطاع الأفلام في السعودية" استعرضت خلالها دور الصندوق كممكن مالي رئيس للقطاعات الثقافية الـ16 التي حددتها وزارة الثقافة في الاستراتيجية الوطنية للثقافة؛ من خلال دعم الأنشطة والمشاريع وتسهيل الاستثمار وتعزيز ربحية القطاع، وتوفير الخدمات الداعمة للقطاعات الثقافية، إضافةً لما يقدمه برنامج تمويل قطاع الأفلام من حوافز تدعم نمو القطاع، وأهمية العلاقة التكاملية بين الصندوق والجهات الأخرى الداعمة للأفلام؛ فيما يحقق نمو الصناعة، وتمكين المبدعين لخلق بيئة محفزة؛ تساهم في تقدم القطاع في المملكة العربية السعودية.
وشهد جناح الصندوق في معرض سوق الإنتاج المصاحب للمهرجان حضوراً كبيرًا من زوار المهرجان ونخبة من الفنانين وصناع المحتوى والمشاركين في المملكة ودول الخليج والوطن العربي والذين وقفوا على دور الصندوق في تطوير صناعة الأفلام وخلق واقع جديد في عالم الأفلام؛ من خلال برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي بلغت ميزانيته 879 مليون ريال، والذي يستهدف بشكلٍ رئيسيٍ الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات الإنتاج والتوزيع المحلية والدولية في قطاع الأفلام السعودي.
وخلال الحفل الختامي للسوق، تم تكريم الصندوق الثقافي كراعٍ للمهرجان بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف القحطاني، ومدير مركز إثراء المهندس عبدالله الراشد، ورئيس مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا.
يشار إلى أن الصندوق قد أطلق في شهر مارس الماضي مسار "الإقراض" من برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي تم تصميمه ليوفر حزماً تمويلية عن طريق المؤسسات المالية الشريكة، تلبي الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العاملة في قطاع الأفلام، كما يدعم البرنامج محتوى الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات التلفزيونية، وأنشطة مراحل ما قبل الإنتاج، ومراحل الإنتاج، وما بعد الإنتاج، وأنشطة التوزيع، والبنية التحتية والمنشآت الداعمة.