الصندوق الثقافي يستعرض الفرص التمويلية خلال مهرجان أفلام السعودية

يشار إلى أن الصندوق قد أطلق في شهر مارس الماضي مسار "الإقراض" من برنامج تمويل قطاع الأفلام الذي تم تصميمه ليوفر حزماً تمويلية عن طريق المؤسسات المالية الشريكة، تلبي الاحتياجات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع العاملة في قطاع الأفلام، كما يدعم البرنامج محتوى الأفلام الطويلة والقصيرة والمسلسلات التلفزيونية، وأنشطة مراحل ما قبل الإنتاج، ومراحل الإنتاج، وما بعد الإنتاج، وأنشطة التوزيع، والبنية التحتية والمنشآت الداعمة.