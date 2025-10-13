بمقدّمة من المفتي الراحل "آل الشيخ".. إصدار أول نسخة من شرح نادر لابن باز حول الأذكار والدعاء

في خطوة لافتة ضمن جهودها العلمية، أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الانتهاء من إصدار وطباعة النسخة الأولى من كتاب "شرح كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب" لسماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رحمه الله-.
وأوضح نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، أن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء سابقًا، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ -رحمه الله-، هو من قدّم لهذا الكتاب ووجّه بطباعته ونشره قبل وفاته، تعبيرًا عن وفائه وتقديره لشيخه الإمام ابن باز، وحرصًا على نشر آثاره العلمية.
وأضاف "العواد" أن هذا الإصدار يأتي ضمن سلسلة الإصدارات العلمية التي تُعنى بها الرئاسة، لا سيما في مجالات التوعية والإرشاد.
ويتضمن الكتاب شرحًا لعمل قيّم من أعمال الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية -رحمه الله-، يجمع فيه جملة من الأذكار والدعوات النبوية، مع شرح وافٍ لمعانيها وفوائدها.
ويُعد "الوابل الصيب" مرجعًا علميًّا شاملاً يغطي موضوعات العقيدة والتفسير والفقه والسيرة وأعمال القلوب، ويشرح أهمية الذكر والدعاء وربطها بالفوائد الدنيوية والأخروية، في عمل يوثق مآثر كبار العلماء ويخدم مسيرة التزكية والإصلاح.