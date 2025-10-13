بمقدّمة من المفتي الراحل "آل الشيخ".. إصدار أول نسخة من شرح نادر لابن باز حول الأذكار والدعاء

وأوضح نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، أن سماحة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء سابقًا، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ -رحمه الله-، هو من قدّم لهذا الكتاب ووجّه بطباعته ونشره قبل وفاته، تعبيرًا عن وفائه وتقديره لشيخه الإمام ابن باز، وحرصًا على نشر آثاره العلمية.