"أبطال الحكاية".. ستة قرّاء عرب يبلغون نهائيات "أقرأ" من بين 192 ألف مشارك

منذ صغرها، شعرت سارة أن الحياة تضيق عن أسئلتها، ولم تجد اتساعًا إلا في القراءة. علّمتها المسابقة أن الكتب لا تبعد عن الواقع بل تقرّب منه بوعي أكبر، حتى أصبحت القراءة وسيلتها لفهم ذاتها والعالم.