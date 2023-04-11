جامعة الملك خالد تطلق برامج "عام الشعر العربي 2023" بالشراكة مع نادي أبها الأدبي

أطلق رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مساء أمس، برامج وفعاليات احتفال الجامعة بعام الشعر العربي 2023، بالشراكة مع نادي أبها الأدبي.
ووقّع "السلمي" خلال رعايته حفل انطلاق برامج عام الشعر العربي بالجامعة بأبها على صحيفة التدشين ممثلةً بمعلقة تؤذن بانطلاق البرامج، والتي ستستمر على مدى عام 2023، وتشارك فيها إضافة إلى كلية العلوم الإنسانية ونادي أبها الأدبي مختلف كليات ووحدات الجامعة واللجان الثقافية بمحافظات المنطقة.
واشتمل الاحتفال على فيلم مرئي، وأمسية شعرية شارك فيها الشاعر الأستاذ الدكتور عبدالرحمن البارقي، والشاعر أحمد عسيري، والشاعر الحفظي الشهري، والشاعرة ريما الفيفي وأدارها الدكتور عادل عسيري.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد عميد كلية العلوم الإنسانية بالجامعة الدكتور خالد بن سعيد أبوحكمة خلال الاحتفال أن صدور موافقة مجلس الوزراء على تسمية عام 2023 "عام الشعر العربي" جاء تعميقًا للاعتزاز بالتراث والإبداع وتأصيلًا لدور الجزيرة العربية وطنًا لثقافة العرب وإنجازهم الحضاري، وانعكاسًا لما احتلّه الشعر على مدى عقود مضت من مكانة ثقافية باعتباره من أهم المكونات الحضارية للثقافة العربية.
وحول البرامج التي تعتزم الكلية والجامعة إطلاقها، أكد "أبوحكمة" أن "جامعة الملك خالد إيمانًا بدورها الوطني أولت هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا؛ لكونه مشروعًا وطنيًّا يلامس هوية الوطن وثقافته، وجعلت له فعاليات خاصة على مدى العام؛ حيث ستستمر الفعاليات على مستوى الجامعة، وتشتمل على أمسيات شعرية، وندوات ثقافية، وجلسات نقدية وحوارية، ومسابقات، ودورات تدريبية، مع التركيز على دعم المواهب الشعرية الشابة الواعدة التي سيكون لها برامج خاصة، وذلك بالتعاون مع نادي أبها الأدبي".
حضر الاحتفال نخبة من أساتذة الجامعة ومنسوبيها وطلابها ومثقفي منطقة عسير.