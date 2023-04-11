جامعة الملك خالد تطلق برامج "عام الشعر العربي 2023" بالشراكة مع نادي أبها الأدبي

وحول البرامج التي تعتزم الكلية والجامعة إطلاقها، أكد "أبوحكمة" أن "جامعة الملك خالد إيمانًا بدورها الوطني أولت هذا الجانب اهتمامًا كبيرًا؛ لكونه مشروعًا وطنيًّا يلامس هوية الوطن وثقافته، وجعلت له فعاليات خاصة على مدى العام؛ حيث ستستمر الفعاليات على مستوى الجامعة، وتشتمل على أمسيات شعرية، وندوات ثقافية، وجلسات نقدية وحوارية، ومسابقات، ودورات تدريبية، مع التركيز على دعم المواهب الشعرية الشابة الواعدة التي سيكون لها برامج خاصة، وذلك بالتعاون مع نادي أبها الأدبي".