"الدارة" تعزّز تواصلها مع الجمهور وتُطلق بودكاست "جلسة تاريخية" لاستكشاف أبعاد العراقة الوطنية

وستبدأ حلقات البودكاست في بث محتواها من خلال منصات اليوتيوب، وأبل بودكاست، وقوقل بودكاست، حيث يمكن للمستمعين الاستمتاع بالحلقات ومتابعة المحتوى، والمشاركة في هذه الرحلة التاريخية والثقافية المثيرة، والاستفادة من الوفرة المعرفية التي يتمتع بها ضيوف البودكاست؛ لفهم أعماق تاريخ المملكة العربية السعودية، وتأثيرها الملموس على المستوى العالمي.