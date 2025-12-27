الطائف تحتضن النسخة الثالثة من مهرجان الكُتّاب والقُرّاء 2026

ويأتي اختيار هيئة الأدب والنشر والترجمة لمدينة الطائف امتدادًا لمكانتها الثقافية المرموقة، بوصفها مدينة مصنّفة ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، بوصفها أول مدينة مبدعة في مجال الأدب على مستوى المملكة بما تمثله من عمق تاريخي وثقافي وحضور راسخ في الذاكرة الأدبية السعودية، الأمر الذي يمنح المهرجان بُعدًا نوعيًا يجمع بين أصالة المكان وحداثة التجربة، ويعزز ارتباط الأجيال بالثقافة والمعرفة.