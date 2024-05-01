"الإذاعة والتلفزيون" تُطلق مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية

وحول المبادرة، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن الهدف منها هو وضع بصمة للهيئة في تاريخ السينما السعودية، من خلال عقد شراكة مستدامة مع مهرجان أفلام السعودية، وذلك بدعم إنتاج مسابقة السيناريو غير المنفذ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستمكن الهيئة من اختيار السيناريوهات التي تعزز توجهاتها في مختلف الموضوعات, مثل التأسيس وتاريخ الدولة السعودية والتعايش.