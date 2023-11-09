"الأدب" تستعدُّ لتنظيم معرض جدة للكتاب 2023.. في ديسمبر

ويُعدُّ معرضُ جدة للكتاب رابعَ معرضٍ للكتاب تُنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد إقامة معرض الشرقية للكتاب في مارس الماضي، وتلاه معرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو الماضي، وبعدهما معرض الرياض الدولي للكتاب الذي نظّمته نهاية شهر سبتمبر الماضي؛ وذلك بهدف دعم وصول الكتب لأكبر شريحة ممكنة، وصُنع منافذ متعددة للنشر والتوزيع؛ مما يضمن تحويل المملكة إلى منصةٍ رئيسةٍ في صناعة النشر، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية السعودية 2030.