بمشاركة 400 دار نشر محلية ودولية.. اليوم انطلاق "معرض جدة للكتاب"

ويتضمن المعرض ندوات بمشاركة خبراء ومثقفين متميزين، جنبًا إلى جنب مع الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، كما تتوفر أركان تعليمية وتدريبية للأطفال، وسيشهد أيضًا تواجدًا لفن المانجا والقصص المصورة "الكوميكس".