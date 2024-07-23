"الدارة" تثمّن اختيار البازعي رئيسًا لجائزة "القلم الذهبي" للأدب

ثمّنت دارة الملك عبدالعزيز إعلان هيئة الترفيه عن جائزة القلم الذهبي للأدب، وتعيين الدكتور سعد البازعي رئيسًا للجائزة.
وأضافت الدارة أن الدكتور "البازعي" كفاءة وطنية تجسّد خبرة غنية في مجالات الأدب والرواية.
وتابعت أنها تؤمن في إطار مبادرتها #تاريخنا_قصة، لتحفيز كتابة روايات تاريخية وطنية؛ بأن الأدب هو جسر لتوثيق تاريخنا الثقافي والوطني ودعم للإنتاج الفني الراقي.
وأصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قرارًا بتعيين الدكتور سعد البازعي رئيسًا لـ"جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تاثيرًا".
ويملك "البازعي" خبرة واسعة في مجالات عدة، أبرزها النقد والترجمة في اللغة الإنجليزية، كما يشغل منصب أستاذ متفرغ في الأدب المقارن بجامعة الملك سعود، ونشر العديد من الكتب والأبحاث والمقالات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن له مشاركات في عدد من المؤتمرات والندوات المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى عضوية الصندوق الدولي لدعم الثقافة باليونسكو ورئاسة لجنة جائزة البوكر لعام 2014، كما حصل البازعي على العديد من الجوائز منها جائزة وزارة الثقافة والإعلام السعودية للكتاب لعام 2012، وجائزة السلطان قابوس في النقد الأدبي لعام 2017، وجائزة البحرين للكتاب لعام 2018، وجائزة الدوحة للكتاب العربي في عام 2024، كما كُرّم في اجتماع وزراء الثقافة لدول مجلس التعاون لعام 2019.