"الدارة" تصدر كتابًا حول أخطار الفطريات والحشرات على المواد التاريخية

عقب ذلك يعرض الكتاب في فصله الثالث التعقيم والعلاج للمواد التاريخية المصابة بالحشرات والفطريات، حيث يشرح الطرق المستخدمة في تعقيم المواد المصابة، مثل استخدام المبيدات، والتدخين أو التبخير، والتجميد، والتعقيم في جو خالٍ من الأوكسجين، والتعقيم باستعمال الأشعة فوق البنفسجية، والتعقيم بالغازات ومنها غاز الأوزون، وطرق أخرى عديدة في مكافحة تلك الآفات، كما يعرض سبل العلاج التي يجري اتخاذها في هذا الصدد.