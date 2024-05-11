قصة الوحي وأنفس مخطوطات القرآن.. رحلة إثرائية في "حراء" ومتعة القهوة السعودية

كما يحوي معرض الوحي قصة نزول الوحي على الأنبياء وصولاً إلى خاتم الرسل في جناحٍ خاص يحكي قصة نزول الوحي على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وجانباً من سيرته -عليه الصلاة والسلام- وبعض ما يرتبط بقصة نزول الوحي على النبي -صلى الله عليه وسلم- من خلال جبريل -عليه السلام-، وموقف السيدة خديجة -رضي الله عنها- عبر عرضٍ تقني جذاب، يأخذ المشاهد في رحلة سمعية وبصرية إثرائية.